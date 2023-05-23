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Чемпионат Испании. Ла Лига

Винисиусу грозит дисквалификация до конца сезона

23 Мая 2023 • 07:41 Комментировать (1)

Форвард мадридского «Реала» Винисиус Жуниор может получить дисквалификацию до конца сезона, об этом рапортуют журналисты издания AS.

Согласно информации, которой располагает источник, бразильскому футболисту грозит от одного до трех матчей дисквалификации за красную карточку, полученную в концовке матча чемпионата Испании против «Валенсии» (0:1).

Напомним, что по ходу этого поединка Винисиус подвергался расистским оскорблениям со стороны болельщиков.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Жуниор провел 32 поединка, в которых отметился десятью забитыми мячами и девятью голевыми передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Винисиус Жуниор
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Комментарии (1)
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ингерман
23 Мая 2023 в 07:47
ай в гражданскем працессе закон ежели ента закон не должен работаць тока в адну сторану.. кхе-кхе..
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