Винисиусу грозит дисквалификация до конца сезона

Форвард мадридского «Реала» Винисиус Жуниор может получить дисквалификацию до конца сезона, об этом рапортуют журналисты издания AS.

Согласно информации, которой располагает источник, бразильскому футболисту грозит от одного до трех матчей дисквалификации за красную карточку, полученную в концовке матча чемпионата Испании против «Валенсии» (0:1).

Напомним, что по ходу этого поединка Винисиус подвергался расистским оскорблениям со стороны болельщиков.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Жуниор провел 32 поединка, в которых отметился десятью забитыми мячами и девятью голевыми передачами.