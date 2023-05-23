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Чемпионат Испании. Ла Лига

Хави отреагировал на скандальные слова Винисиуса о Ла Лиге

23 Мая 2023 • 07:04 Комментировать

Наставник каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес отреагировал на слова нападающего мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора о том, что Ла Лига принадлежит расистам.

«Не думаю, что можно называть чемпионат Испании расисткой лигой. Есть акты расизма, и их необходимо осуждать. Если мы находимся в среде, где нас оскорбляют, нужно стать примером и дать отпор», - передает слова специалиста Relevo.

Винисиус столкнулся с расизмом со стороны болельщиков во время недавнего матча чемпионата Испании против «Валенсии» (0:1). В концовке этой встречи бразильский форвард получил красную карточку.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес Винисиус Жуниор
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