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​Йорди Кройф пояснил, почему покинул «Барселону»

23 Мая 2023 • 03:51 Комментировать

Йорди Кройф, сын легендарного Йохана Кройфа, в прошлом успел побыть футболистом клуба, а в последнее время работал в качестве спортивного директора «Барселоны». Не так давно он, однако, решил оставить эту работу. Он заверил, что это связано с его личной жизнью, а не с профессиональными проблемами.

- Это личное решение, над которым я думал несколько месяцев. Я очень благодарен клубу, Хви Эрнандесу и Матеу Алемани. Желаю им всего самого лучшего, удачи, успехов. Хави досталась молодая команда, я же найду свой путь, - цитирует слова Кройфа итальянское новостное агентство ITASportPress.

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Барселона Йорди Кройф
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