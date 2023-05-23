​Йорди Кройф пояснил, почему покинул «Барселону»

Йорди Кройф, сын легендарного Йохана Кройфа, в прошлом успел побыть футболистом клуба, а в последнее время работал в качестве спортивного директора «Барселоны». Не так давно он, однако, решил оставить эту работу. Он заверил, что это связано с его личной жизнью, а не с профессиональными проблемами.

- Это личное решение, над которым я думал несколько месяцев. Я очень благодарен клубу, Хви Эрнандесу и Матеу Алемани. Желаю им всего самого лучшего, удачи, успехов. Хави досталась молодая команда, я же найду свой путь, - цитирует слова Кройфа итальянское новостное агентство ITASportPress.