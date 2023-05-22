Эден Азар не планирует покидать «Реал» Мадрид. Полузащитник получил приглашения из саудовского «Аль-Хилаля» и нескольких команд МЛС. Однако бельгийский футболист выразил свое желание остаться в Мадриде и продолжать выступать за «Реал», сообщает Foot Mercato.

Согласно источнику, Азара привлекает перспектива оставаться в испанской столице и продолжать свою карьеру в одном из самых престижных клубов мира. Он уверен в своих способностях и по-прежнему стремится вернуться в лучшую физическую форму, несмотря на многочисленные травмы.

Бельгиец пропустил предыдущий поединок против «Валенсии» из-за повреждения лодыжки.