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Чемпионат Испании. Ла Лига

Азар получил предложения о трансфере слухи

22 Мая 2023 • 21:21 Комментировать
Реал Мадрид
...
Райо Вальекано
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24.05 20:30

Эден Азар не планирует покидать «Реал» Мадрид. Полузащитник получил приглашения из саудовского «Аль-Хилаля» и нескольких команд МЛС. Однако бельгийский футболист выразил свое желание остаться в Мадриде и продолжать выступать за «Реал», сообщает Foot Mercato.

Согласно источнику, Азара привлекает перспектива оставаться в испанской столице и продолжать свою карьеру в одном из самых престижных клубов мира. Он уверен в своих способностях и по-прежнему стремится вернуться в лучшую физическую форму, несмотря на многочисленные травмы.

Бельгиец пропустил предыдущий поединок против «Валенсии» из-за повреждения лодыжки.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Эден Азар МЛС Аль-Хилаль
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РЕАЛ МАДРИД РАЙО ВАЛЬЕКАНО
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