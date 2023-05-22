Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Со странички покойного Пеле поддержали Винисиуса

22 Мая 2023 • 18:24 Комментировать

На страничке покойного Пеле появилось сообщение со словами поддержки в адрес Винисиуса Жуниора. Накануне нападающий «Реала» в очередной раз столкнулся с проявлением расизма.

«Пеле всегда восхищался Винисиусом, отмечая его талант и радость. Когда у них была возможность пообщаться, Королю нравилась привязанность и уважение, которое они испытывали друг к другу. В этот день мы уверены, что Эдсон попросил бы нас написать это, поэтому мы это делаем…» - говорится в сообщении.

Пеле ушёл из жизни 29 декабря 2022 года. Он остаётся единственным футболистом с тремя победами на чемпионатах мира (1958, 1962, 1970).

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Пеле Винисиус Жуниор
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 22 Мая
18:54 · Англия. Премьер-лига
Каземиро отреагировал на инцидент с Винисиусом
18:24 · Испания. Ла Лига
Со странички покойного Пеле поддержали Винисиуса
18:18 · Испания. Ла Лига
Винисиус может покинуть «Реал» из-за расизма 3 слухи
17:16 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» работает над обменом Фати на Невеша с доплатой, но есть проблема
16:59 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, почему Алемани не перешёл из «Барселоны» в «Астон Виллу»
15:57 · Испания. Ла Лига
«Валенсия» нашла расиста, оскорблявшего Винисиуса
15:52 · Испания. Ла Лига
Президент «Реала» провёл встречу с Винисиусом
15:47 · Англия. Премьер-лига
Антони поддержал Винисиуса 2
15:00 · Германия. Бундеслига
Хави: «Киммих? Это потрясающий игрок, но не могу сказать ничего больше» 2
14:48 · Испания. Ла Лига
Хави: «Трансфер правого защитника не является приоритетом на ближайшее лето»
14:43 · Испания. Ла Лига
Хави: «Возвращение Месси зависит от множества факторов»
14:39 · Испания. Ла Лига
Хави: «Регистрация новых игроков? Матеу Алемани занимается этим в ускоренном режиме»
14:33 · Испания. Ла Лига
Хави: «Инцидент с Винисиусом? К сожалению, расизм по-прежнему присутствует в футболе»
14:24 · Испания. Ла Лига
Расизм и Винисиус: «Реал» обратился в прокуратуру
14:16 · Испания. Ла Лига
Хави: «Будущее Фати ещё не определено»
Все новости
Рекомендуем