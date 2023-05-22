Со странички покойного Пеле поддержали Винисиуса

На страничке покойного Пеле появилось сообщение со словами поддержки в адрес Винисиуса Жуниора. Накануне нападающий «Реала» в очередной раз столкнулся с проявлением расизма.

«Пеле всегда восхищался Винисиусом, отмечая его талант и радость. Когда у них была возможность пообщаться, Королю нравилась привязанность и уважение, которое они испытывали друг к другу. В этот день мы уверены, что Эдсон попросил бы нас написать это, поэтому мы это делаем…» - говорится в сообщении.

Пеле ушёл из жизни 29 декабря 2022 года. Он остаётся единственным футболистом с тремя победами на чемпионатах мира (1958, 1962, 1970).