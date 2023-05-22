«Валенсия» нашла расиста, оскорблявшего Винисиуса

«Валенсия» сотрудничает с полицией, пытаясь идентифицировать болельщиков, которые на расовой почве оскорбляли форварда «Реала» Винисиуса Жуниора в воскресном матче испанской Ла Лиги.

«Летучие мыши» объявили о том, что один нарушитель порядка уже был идентифицирован. Клуб запретит этому человеку посещать матчи до конца жизни. Разбирательство продолжается.

Напомним, что «Валенсия» обыграла «Реала» на своём поле с минимальным счётом 1:0. «Летучие мыши» ведут борьбу за сохранение прописки в топ-дивизионе Испании. Следующий матч команда проведёт 25 мая – против «Мальорки».

Расизм и Винисиус: «Реал» обратился в прокуратуру