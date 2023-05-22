Президент «Реала» провёл встречу с Винисиусом

Форвард Винисиус Жуниор столкнулся с расизмом во время воскресного матча чемпионата Испании против «Валенсии». На следующий день президент «Реала» Флорентино Перес провёл встречу с бразильским футболистом, о чём в социальных сетях рассказывает журналист Аранча Родригес.

Отмечается, что Перес выразил Винисиусу поддержку, а также рассказал о шагах, которые собирается предпринять клуб для защиты футболиста.

Ранее «Реал» сообщил об обращении в прокуратуру.

«Реал» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании на текущий момент. Ближайший матч команда проведёт 24 мая – против «Райо Вальекано».