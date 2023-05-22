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Чемпионат Испании. Ла Лига

Расизм и Винисиус: «Реал» обратился в прокуратуру

22 Мая 2023 • 14:24 Комментировать

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор в очередной раз столкнулся с расизмом в матче Ла Лиги против «Валенсии», который проходил в воскресенье вечером. Мадридский клуб не намерен мириться со случившимся – «сливочные» обратились в прокуратуру. Об этом говорится на клубном сайте «Реала». Мадридцы надеются на проведение расследования и наказание для виновных.

Напомним, что «Реал» проиграл в гостях у «Валенсии» с минимальным счётом 0:1. В концовке встречи Винисиус получил красную карточку.

За три тура до финиша чемпионата Испании «Реал» занимает третье место в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Винисиус Жуниор
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