Расизм и Винисиус: «Реал» обратился в прокуратуру

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор в очередной раз столкнулся с расизмом в матче Ла Лиги против «Валенсии», который проходил в воскресенье вечером. Мадридский клуб не намерен мириться со случившимся – «сливочные» обратились в прокуратуру. Об этом говорится на клубном сайте «Реала». Мадридцы надеются на проведение расследования и наказание для виновных.

Напомним, что «Реал» проиграл в гостях у «Валенсии» с минимальным счётом 0:1. В концовке встречи Винисиус получил красную карточку.

За три тура до финиша чемпионата Испании «Реал» занимает третье место в турнирной таблице.