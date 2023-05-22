«Атлетик» Бильбао может приобрести у «Реала» Одриосолу

Защитник мадридского «Реала» Альваро Одриосола летом может продолжить карьеру в другом клубе из чемпионата Испании. Как сообщает инсайдер Ортис де Ласкано, баски могут попробовать заполучить футболиста, если квалифицируются в еврокубки на следующий сезон.

Контракт Одриосолы с «Реалом» истекает лишь в конце следующего сезона. Тем не менее, учитывая, что Альваро является игроком глубокого резерва, «королевский клуб» наверняка согласится отпустить фуллбека за чисто символическую сумму.

Одриосола ранее выступал за другой клуб из Басконии – «Реал Сосьедад». «Атлетик» сейчас находится на седьмом месте в чемпионате Испании, которое даёт право на игру в Лиге конференций в следующем сезоне.