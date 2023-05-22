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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Атлетик» Бильбао может приобрести у «Реала» Одриосолу

22 Мая 2023 • 11:41 Комментировать
Осасуна
...
Атлетик Б
25.05 22:30

Защитник мадридского «Реала» Альваро Одриосола летом может продолжить карьеру в другом клубе из чемпионата Испании. Как сообщает инсайдер Ортис де Ласкано, баски могут попробовать заполучить футболиста, если квалифицируются в еврокубки на следующий сезон.

Контракт Одриосолы с «Реалом» истекает лишь в конце следующего сезона. Тем не менее, учитывая, что Альваро является игроком глубокого резерва, «королевский клуб» наверняка согласится отпустить фуллбека за чисто символическую сумму.

Одриосола ранее выступал за другой клуб из Басконии – «Реал Сосьедад». «Атлетик» сейчас находится на седьмом месте в чемпионате Испании, которое даёт право на игру в Лиге конференций в следующем сезоне. 

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Атлетик Бильбао Альваро Одриосола
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ОСАСУНА АТЛЕТИК Б
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