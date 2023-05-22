Винисиус ответил Тебасу: «Я вам не друг друг, чтобы обсуждать с вами борьбу с расизмом»

Вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор ответил президенту Ла Лиги Хавьеру Тебасу, который ранее заявил о том, что бразилец не явился на встречу для обсуждения борьбы с расизмом.

«Я вам не друг друг, чтобы обсуждать с вами борьбу с расизмом. Я требую действий и наказаний. Хештеги в социальных сетях меня не волнуют. Опять же, вместо того, чтобы критиковать расистов, президент Ла Лиги атакует меня. Чем больше Хавьер говорит, тем больше от этого страдает имидж чемпионата», – цитирует Винисиуса Madrid Xtra.

Вчера вечером Винисиус снова подвергся расизму – на этот раз в выездном матче против «Валенсии», который «Реал» проиграл 0:1.