Президент Ла Лиги Тебас – о Винисиусе: «Он не пришёл на встречу для обсуждения борьбы с расизмом»

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас ответил на критику руководства чемпионата со стороны вингера мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора. Напомним, бразилец вчера в очередной раз подвергся расизму. На этот раз инцидент случился во время выездного матча против «Валенсии».

«Он не пришёл на встречу для обсуждения борьбы с расизмом. Всё было согласовано, но Винисиус не пришёл. Прежде чем критиковать и клеветать на Ла Лигу, Винисиусу нужно быть проинформированным о некоторых вещах», – цитирует Тебаса Madrid Xtra.

Винисиус во вчерашнем матче против «Валенсии» получил красную карточку. Ранее бразилец никогда в своей карьере не получал прямую красную.