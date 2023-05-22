Президент Бразилии поддержал Винисиуса после того, как игрок подвергся расизму

Президент Бразилии Луис Инасиу поддержал своего соотечественника Винисиуса Жуниора, который вчера подвергся расизму в матче чемпионата Испании. Напомним, вингера мадридского «Реала» услышал оскорбления от болельщиков «Валенсии» во время выездного матча Ла Лиги. Затем бразилец повздорил с соперником, за что получил красную карточку.

«Мы говорим о бедном мальчике, который стал победителем в этой жизни. Он играет за мадридский «Реал» и является одним из лучших футболистов планеты. Мы не позволим расизму поглотить футбольные стадионе», – цитирует президента Madrid Xtra.

Винисиус в этом сезоне отметился 10 голами и 9 ассистами в Ла Лиге.