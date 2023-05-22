Агентство Винисиуса: «Ла Лига принимает чёрных людей, только если они сотрудничают»

TFM Agency, которое защищает интересы вингера «Реала» Винисиуса Жуниора, высказалось об очередном расистском скандале с участием своего клиента. Напомним, бразилец вчера получил свою первую прямую красную карточку в карьере в матче с «Валенсией». Винисиус до этого слышал оскорбления в свой адрес с трибун «Местальи».

«Ла Лига принимает чёрных людей, только если они сотрудничают. Винисиус не собирается этого делать как на поле, так и за его пределами», – такое заявление выпустило агентство в социальных сетях.

Напомним, Винисиус вчера хотел покинуть поле из-за оскорблений на расовой почве. Мадридский «Реал» проиграл «Валенсии» на выезде со счётом 0:1 и опустился на третью строчку в Ла Лиге.