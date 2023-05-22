Винисиус: «Моя красная карточка - награда для расистов»

Форвард мадридского «Реала» Винисиус Жуниор прокомментировал свое удаление во вчерашнем матче против «Валенсии» (0:1) в рамках 35-го тура чемпионата Испании. Бразилец получил красную карточку за участие в потасовке в конце поединка.

«Моя красная карточка – награда для расистов. Это не футбол, это Ла лига», - гласит сообщение Жуниора в социальных сетях.

Винисиус играет за «Реал» с июля 2018 года. Срок действующего контракта между сторонами рассчитан до середины 2024 года.

В текущем сезоне Ла Лиги форвард забил десять мячей и отдал девять ассистов в 32 встречах. После поражения мадридский клуб опустился на третье место.