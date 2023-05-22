Де Йонг ответил, уйдёт ли из «Барселоны»

Нидерландский полузащитник Френки де Йонг ответил на вопрос о возможном уходе из каталонской «Барселоны».

«У клуба была непростая ситуация прошлым летом, тогда меня могли продать за хорошие деньги. Однако я не хотел уходить. Переговоры велись с «Манчестер Юнайтед», несмотря на мое желание остаться. Хочу выступать за «Барселону» как можно дольше», - передает слова де Йонга инсайдер Фабрицио Романо в своих социальных сетях.

Напомним, что Френки пополнил ряды каталонского гранда в 2019 году. Срок действующего контракта между сторонами истекает по завершении сезона-2025/2026.