«Валенсия» выступила с заявлением из-за скандала с Винисиусом

Пресс-служба «Валенсии» отреагировала на расистское поведение своих фанатов в отношении нападающего мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора во время матча 35-го тура Ла Лиги.

«Наш клуб осуждает любые оскорбления в футболе. Мы опечалены тем, что произошло во время матча с «Реалом». Расследуем случившееся и примем строгие меры в отношении виновных», - говорится в публикации «летучих мышей».

Напомним, что матч прошел на стадионе «Месталья» и завершился минимальной победой «Валенсии» со счетом 1:0.

После этой игры «летучие мыши» занимают 13-е место в таблице, а «королевский» клуб находится на третьей строчке.