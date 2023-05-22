Винисиус определился с будущим в «Реале»

Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор, который в очередной раз подвергся расистским оскорблениям во время матча чемпионата Испании, определился со своим будущим.

Как сообщает ESPN, 22-летний бразилец не собирается покидать «королевский» клуб, несмотря на расизм. Окружение игрока советовало ему сменить чемпионат, однако Жуниор не хочет уходить из «Реала».

Винисиус играет за «Реал» с лета 2018 года. Действующее трудовое соглашение бразильца с мадридцами рассчитано до середины 2024 года.

В текущем сезоне Ла Лиги нападающий сыграл 32 поединка, записав на свой счет десять забитых мячей и девять голевых передач.