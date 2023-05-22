Киевское «Динамо» предложило «Барселоне» перейти в РПЛ

Пресс-служба киевского «Динамо» подвергла критике обращение футболистов каталонской «Барселоны» Серхи Роберто и Алекса Бальде к российским болельщикам.

«Мы рекомендуем игрокам ФК «Барселона» переехать поближе к своим российским болельщикам и подать заявку на участие в чемпионате России», - говорится в социальных сетях украинского клуба.

Ранее игроки «Барселоны» записали совместное видео, в котором поблагодарили российских фанатов за поддержку.

«Сине-гранатовые» досрочно стали чемпионами Испании в нынешнем сезоне. Этот чемпионский титул стал для «Барселоны» 27-м в клубной истории.