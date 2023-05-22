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Чемпионат Испании. Ла Лига

Звезда «Реала» расплакался после расистских оскорблений

22 Мая 2023 • 07:18 Комментировать

Бразильский форвард «Реала» Винисиус Жуниор подвергся расистским оскорблениям во время матча против «Валенсии» в чемпионате Испании. Как сообщает Madrid Xtra, фанаты «летучих мышей» кричали в сторону игрока «Жуниор, умри». Услышав эти слова, нападающий расплакался.

Напомним, что в концовке встречи Винисиус получил красную карточку из-за участия в потасовке с соперниками. Это первое удаление в карьере бразильского футболиста.

Матч прошел в Валенсии на стадионе «Месталья» и завершился победой хозяев со счетом 1:0.

Винисиус играет за мадридский гранд с 2018 года. Срок контракта между сторонами рассчитан до середины 2024 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Винисиус Жуниор
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