«Челси» готов отпустить Обамеянга в «Барселону», но только с одним условием

Лондонский «Челси» готов отпустить габонского нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга в «Барселону», однако при этом выдвинул условие - сделка должна быть осуществлена до 30 июня. Это позволит лондонскому клубу более выгодно распорядиться своим бюджетом, не нарушая правил финансового фэйр-плей.

Обамеянг, в свою очередь, уже давно не скрывает своего желания вернуться в «Барселону», в которой, хотя и не летал по полю, тем не менее, был, похоже, счастлив те полгода, которые провел там. В прошлом габонский форвард выступал также в дортмундской «Боруссии» и лондонском «Арсенале».