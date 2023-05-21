«Севилья» не смогла дожать соперника в дерби

35-й тур чемпионата Испании закрылся севильским дерби. Набравшая шикарную форму «Севилья» по всем статьям переигрывала земляков, но не смогла вскрыть оборону. После невеселого первого тайма Рафа Мир замыкал навес Папу Гомеса и попал в сетку с другой стороны. Хесус Сусо и Эрик Ламела в одной атаке проверили голкипера, тот на месте. Ламела снова атаковал и шведой пробил рядом с дальней штангой.

Сухая ничья оставляет «Бетис» на шестом месте, соперник - восьмой.