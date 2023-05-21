«Севилья» не смогла дожать соперника в дерби

35-й тур чемпионата Испании закрылся севильским дерби. Набравшая шикарную форму «Севилья» по всем статьям переигрывала земляков, но не смогла вскрыть оборону. После невеселого первого тайма Рафа Мир замыкал навес Папу Гомеса и попал в сетку с другой стороны. Хесус Сусо и Эрик Ламела в одной атаке проверили голкипера, тот на месте. Ламела снова атаковал и шведой пробил рядом с дальней штангой.
Сухая ничья оставляет «Бетис» на шестом месте, соперник - восьмой.
Протокол игры
Дмитрович Марко•Монтьель Гонсало 33'82' (Навас Хесус (82') •Рекик Карим• 45'Гудель Неманья•Теллес Алекс82' (Акунья Маркос (82') •Ракитич Иван•Гуйе Папе•Ламела Эрик•Торрес Оливер50' (Сусо Хесус (50') •Гомес Алехандро Папу71' (Хиль Бриан (71') •Мир Рафа70' (Эн-Несири Юссеф (70')
Браво Клаудио•Сабали Юссуф•Песселья Херман•Луис Фелипе•Абнер80' (Хоакин Санчес (80') •Гидо Родригес•Карвалью Вилльям71' (Акуоку Поль (71') • 83'Энрике Луис 27'46' (Родри Родриго (46') •Каналес Серхио80' (Миранда Хуан (80') • 87'Перес Айосе•Иглесиас Борха65' (Хуанми Мигель (65')
21 мая. Стадион "Рамон Санчес Писхуан" (Севилья).
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