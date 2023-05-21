«Атлетико» выходил в Лигу чемпионов 8 раз до прихода Симеоне, при нём – 11 раз за 11 сезонов

Рулевой Диего Симеоне снова вывел мадридский «Атлетико» в Лигу чемпионов.

«Матрасники» гарантировали себе участие в самом престижном еврокубке в следующем сезоне, обыграв «Осасуну» (3:0) в матче 35-го тура Ла Лиги. Примечательно, что до прихода на пост главного тренера Диего Симеоне «Атлетико» попадал в Лигу чемпионов всего восемь раз за всю историю, а при аргентинском специалисте это произошло 11 раз в 11 сезонах, отмечают испанские СМИ.

За три тура до финиша коллектив Симеоне располагается на втором месте в турнирной таблице с 72 набранными очками, на один балл опережая мадридский «Реал».