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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Атлетико» выходил в Лигу чемпионов 8 раз до прихода Симеоне, при нём – 11 раз за 11 сезонов

21 Мая 2023 • 21:43 Комментировать
Атлетико М
3:0
Осасуна
окончен

Рулевой Диего Симеоне снова вывел мадридский «Атлетико» в Лигу чемпионов.

«Матрасники» гарантировали себе участие в самом престижном еврокубке в следующем сезоне, обыграв «Осасуну» (3:0) в матче 35-го тура Ла Лиги. Примечательно, что до прихода на пост главного тренера Диего Симеоне «Атлетико» попадал в Лигу чемпионов всего восемь раз за всю историю, а при аргентинском специалисте это произошло 11 раз в 11 сезонах, отмечают испанские СМИ.

За три тура до финиша коллектив Симеоне располагается на втором месте в турнирной таблице с 72 набранными очками, на один балл опережая мадридский «Реал».

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Диего Симеоне
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