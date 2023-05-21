Симеоне – о будущем в «Атлетико»: «Скоро мы всё обсудим»

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне рассказал о своих планах на будущее.

В матче 35-го тура Ла Лиги «матрасники» обыграли «Осасуну» (3:0) и гарантировали себе попадание в Лигу чемпионов на следующий сезон. После матча журналисты попросили Симеоне высказаться о своём дальнейшем пребывании в клубе: «У меня остаётся год по контракту, и моё будущее сильно зависело от того, попадём ли мы в Лигу чемпионов. Скоро мы с клубом проведём встречу, где всё обсудим. Сейчас я счастлив. Первые месяцы этого сезона были тяжёлыми, но сейчас всё хорошо», – цитируют испанские СМИ аргентинского специалиста.