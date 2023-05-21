«Атлетико» разорвал оборону «Осасуны» и вернулся на второе место

В 35-м туре Ла Лиги «Атлетико» играл против «Осасуны» в попытке реабилитироваться за фиаско в матче с «Эльче». Уже в дебюте Антуан Гризманн подавал, мяч рикошетом от защитника попал в перекладину. В следующей атаке француз выманил на себя вратаря и отдал голевой пас на Альваро Морату - вне игры. Сауль издали пробил в штангу, а Мората добавил - и снова офсайд. Гризманн метров с 20 завершил свой рейд выстрелом в левую штангу. Только перед свистком на перерыв «матрасники» забили по правилам, Гризманн здорово прострелил на Янника Карраско, который не мог промахнуться. Во втором тайме Сауль наказал оборону за позиционную ошибку и расстрелял ворота. Гризманн не использовал два шанса, а вот Анхель Корреа сделал счет разгромным. Здесь снова прошел проникающий пас, и атакующий футбол был беспощаден.

«Атлетико» уверенно набрал три очка и потеснил со второго места «Реал».