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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Атлетико» разорвал оборону «Осасуны» и вернулся на второе место

21 Мая 2023 • 19:18 Комментировать
Атлетико М
3:0
Осасуна
окончен

В 35-м туре Ла Лиги «Атлетико» играл против «Осасуны» в попытке реабилитироваться за фиаско в матче с «Эльче». Уже в дебюте Антуан Гризманн подавал, мяч рикошетом от защитника попал в перекладину. В следующей атаке француз выманил на себя вратаря и отдал голевой пас на Альваро Морату - вне игры. Сауль издали пробил в штангу, а Мората добавил - и снова офсайд. Гризманн метров с 20  завершил свой рейд выстрелом в левую штангу. Только перед свистком на перерыв «матрасники» забили по правилам, Гризманн здорово прострелил на Янника Карраско, который не мог промахнуться. Во втором тайме Сауль наказал оборону за позиционную ошибку и расстрелял ворота. Гризманн не использовал два шанса, а вот Анхель Корреа сделал счет разгромным. Здесь снова прошел проникающий пас, и атакующий футбол был беспощаден.

«Атлетико» уверенно набрал три очка и потеснил со второго места «Реал».

Протокол игры  
Атлетико М3:0Осасуна
(1:0) Карраско Янник44'  
(2:0) Ньигес Сауль62'  
(3:0) Корреа Анхель82'  
Грбич ИвоВитсель АксельХименес ХосеЭрмосо МариоМолина НауэльКарраско Янник 85' (Регилон Серхио ( 85') Де Пауль Родриго 85' (Кондогбия Жоффрей ( 85') Коке Хорхе 84' (Ривас Пабло Барриос ( 84') Ньигес СаульГризманн Антуан 90' (Мартин Карлос ( 90') Мората Альваро 46' (Корреа Анхель ( 46')
Запасные: Марко МореноИтурбе АлехандроДоэрти МэттГомис Антонио
Эррера СерхиоПенья Рубен  65' 68' (Кике Гарсия ( 68') Эрнандес АриданеГарсия Давид IIIСанчес МануэльМонкайола ХонТорро Лукас 75' (Муньос Икер ( 75') Орос АймарГарсия Рубен 68' (Барха Энрике ( 68') Будимир Анте  28' 68' (Ибаньес Пабло ( 68') Авила Эсекьель 46' (Круз Хуан ( 46')
Запасные: Унаи ГарсияАйтор ФернандесРамирес Йоэль
21 мая. Стадион "Цивитас Метрополитано".

 

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