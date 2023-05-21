«Эспаньол» почти ушёл из зоны вылета, одолев «Райо Вальекано»

Борьба за выживание в чемпионате Испании обостряется до предела по итогам матча 35-го тура «Райо Вальекано» - «Эспаньол». Команды играли почти на равных, но все же гости добыли победу. На 23-й минуте Серхи Дардер открыл счет, а Рауль де Томас также мог отличиться, но не смог переиграть вратаря. В конце первого тайма он все же забил бывшей команде с пенальти - 1:1. У Иси Паласона не получился удар в убойной позиции - промах. Вскоре Дардер попал в штангу, а Нико Рибаудо добавил мяч в сетку - 1:2.

Каталонцы предпоследние, но у ближайших конкурентов всего на очко больше, «Райо» - 11-й.