«Эспаньол» почти ушёл из зоны вылета, одолев «Райо Вальекано»

Борьба за выживание в чемпионате Испании обостряется до предела по итогам матча 35-го тура «Райо Вальекано» - «Эспаньол». Команды играли почти на равных, но все же гости добыли победу. На 23-й минуте Серхи Дардер открыл счет, а Рауль де Томас также мог отличиться, но не смог переиграть вратаря. В конце первого тайма он все же забил бывшей команде с пенальти - 1:1. У Иси Паласона не получился удар в убойной позиции - промах. Вскоре Дардер попал в штангу, а Нико Рибаудо добавил мяч в сетку - 1:2.
Каталонцы предпоследние, но у ближайших конкурентов всего на очко больше, «Райо» - 11-й.
Протокол игры
|23'Дардер Серхи (0:1)
|(1:1) Рауль де Томас42'
|59'Рибаудо Нико (1:2)
Димитриевски Столе•Балью Иван•Лежён Флорьян•Катена Алехандро• 70'Гарсия Франсиско III•Паласон Иси87' (Посо Хосе (87') •Комесанья Санти•Сисс Пате73' (Лопес Унаи (73') •Гарсия Альваро Ривера87' (Мартин Андрес (87') •Трехо Оскар 40'73' (Фалькао Радамель (73') •Рауль де Томас67' (Камелло Серхио (67')
Пачеко Фернандо•Хиль Оскар II• 85'Серхи Гомес76' (Монтес Сесар (76') •Кабрера Леандро• 39'Оливан Бриан•Калеро Фернандо67' (Баре Кейди (67') •Дардер Серхи88' (Винисиус Соуза (88') •Пуадо Хавьер•Рибаудо Нико88' (Эспозито Эду (88') •Денис Суарес•Хоселу Санмартин
21 мая. Стадион "Кампо де Вальекас".
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