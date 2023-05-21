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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Эспаньол» почти ушёл из зоны вылета, одолев «Райо Вальекано»

21 Мая 2023 • 16:58 Комментировать
Райо Вальекано
1:2
Эспаньол
окончен

Борьба за выживание в чемпионате Испании обостряется до предела по итогам матча 35-го тура «Райо Вальекано» - «Эспаньол». Команды играли почти на равных, но все же гости добыли победу. На 23-й минуте Серхи Дардер открыл счет, а Рауль де Томас также мог отличиться, но не смог переиграть вратаря. В конце первого тайма он все же забил бывшей команде с пенальти  - 1:1. У Иси Паласона не получился удар в убойной позиции - промах. Вскоре Дардер попал в штангу, а Нико Рибаудо добавил мяч в сетку - 1:2.

Каталонцы предпоследние, но у ближайших конкурентов всего на очко больше, «Райо» - 11-й.

Протокол игры  
Райо Вальекано1:2Эспаньол
  23'Дардер Серхи (0:1)
(1:1) Рауль де Томас42'  
  59'Рибаудо Нико (1:2)
Димитриевски СтолеБалью ИванЛежён ФлорьянКатена Алехандро  70'Гарсия Франсиско IIIПаласон Иси 87' (Посо Хосе ( 87') Комесанья СантиСисс Пате 73' (Лопес Унаи ( 73') Гарсия Альваро Ривера 87' (Мартин Андрес ( 87') Трехо Оскар  40' 73' (Фалькао Радамель ( 73') Рауль де Томас 67' (Камелло Серхио ( 67')
Запасные: Мумин АбдулЭрнандес МариоСавельич ЭстебанМендес ДиегоPep ChavarriaЛопес ДиегоСанчес Сальвадор
Пачеко ФернандоХиль Оскар II  85'Серхи Гомес 76' (Монтес Сесар ( 76') Кабрера Леандро  39'Оливан БрианКалеро Фернандо 67' (Баре Кейди ( 67') Дардер Серхи 88' (Винисиус Соуза ( 88') Пуадо ХавьерРибаудо Нико 88' (Эспозито Эду ( 88') Денис СуаресХоселу Санмартин
Запасные: Фернандес Альваро IIIПьер-Габриэль РонаэльКолеошо ЛукаГомес ДаниэльЛасо ХосеВидаль АлешПедроса АдриаГарсия Жоан
21 мая. Стадион "Кампо де Вальекас".

 

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