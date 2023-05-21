«Реал» скоро объявит о продлении контрактов с тремя звёздами

В обозримом будущем «Реал» объявит о продлении трудовых соглашений с тремя статусными футболистами. Об этом в социальных сетях рассказывает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

Как сообщает Романо, в скором времени «Реал» объявит о пролонгации договоров с Тони Кроосом и Лукой Модричем. Немец уже подписал контракт, рассчитанный до средины 2024 года, а хорват сделает то же самое в ближайшее время.

Отмечается, что продление контракта с нападающим Винисиусом Жуниором также является вопросом времени.

В воскресенье, 21 мая, «Реал» проведёт матч против «Валенсии». Не пропустите текстовую трансляцию.