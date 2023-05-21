Амазонки «Барселоны» потерпели первое поражение в сезоне - от «Реала»

В тридцатом, последнем туре женского чемпионата Испании давно уже обеспечившие себе титул «амазонки» из «Барселоны» позволили себе впервые в сезоне проиграть - однако случилось это в игре с девушками из мадридского «Реала».

Уже в первом тайме Рейчел Кундананджи забила два мяча, в середине второй половины встречи нападающая «Барсы» Алексия Путельяс отквитала один мяч, но не более того. В турнирной таблице «Барселона» взяла 85 очков из 90 возможных, в то время как «Реал» - 75.

Третьего июня прекрасная часть клуба «Барселона» сыграет в финале женской Лиги чемпионов с немками из «Вольфсбурга».