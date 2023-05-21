«Барселона» готовится к переговорам с де Йонгом

«Барселона» в обозримом будущем начнёт переговоры с полузащитником Френки де Йонгом. Каталонцы хотят пролонгировать контракт с нидерландцем, скорректировав его заработную плату в меньшую сторону. Об этом рассказывает испанское издание Sport.

В последние годы в прессе то и дело появлялась информация о намерении «Барселоны» расстаться с де Йонгом из-за его высокой зарплаты. Теперь, судя по всему, «сине-гранатовые», ищут другое решение. Клуб до сих пор испытывает финансовые трудности.

Отметим, что действующий контракт связывает 26-летнего Френки де Йонга с «Барселоной» до средины 2026 года.