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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» готовится к переговорам с де Йонгом

21 Мая 2023 • 16:42 Комментировать

«Барселона» в обозримом будущем начнёт переговоры с полузащитником Френки де Йонгом. Каталонцы хотят пролонгировать контракт с нидерландцем, скорректировав его заработную плату в меньшую сторону. Об этом рассказывает испанское издание Sport.

В последние годы в прессе то и дело появлялась информация о намерении «Барселоны» расстаться с де Йонгом из-за его высокой зарплаты. Теперь, судя по всему, «сине-гранатовые», ищут другое решение. Клуб до сих пор испытывает финансовые трудности. 

Отметим, что действующий контракт связывает 26-летнего Френки де Йонга с «Барселоной» до средины 2026 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Френки де Йонг
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