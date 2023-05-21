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Чемпионат Испании. Ла Лига

Абреу: «Месси должен вернуться в «Барселону»

21 Мая 2023 • 16:38 Комментировать

Бывший нападающий уругвайской сборной Себастьян Абреу, успевший в свое время поиграть в Испании за «Реал Сосьедад», уверен в том, что Лионелю Месси стоит вернуться в «Барселону». Сейчас Месси выступает в «ПСЖ», но, известное дело, не очень-то доволен этим. Абреу считает, что Месси должен играть за «Барселону».

- Мне хотелось бы, чтобы Месси закончил карьеру в «Барселоне». Он должен закончить стильно. В команде, достойной его, в команде, играющей в его футбол, - цитирует слова Абреу уругвайское издание AM La990.

Месси стал игроком «ПСЖ» два года тому назад, но счастья в Париже так и не обрел. 

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси ПСЖ Себастьян Абреу
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