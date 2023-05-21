Абреу: «Месси должен вернуться в «Барселону»

Бывший нападающий уругвайской сборной Себастьян Абреу, успевший в свое время поиграть в Испании за «Реал Сосьедад», уверен в том, что Лионелю Месси стоит вернуться в «Барселону». Сейчас Месси выступает в «ПСЖ», но, известное дело, не очень-то доволен этим. Абреу считает, что Месси должен играть за «Барселону».

- Мне хотелось бы, чтобы Месси закончил карьеру в «Барселоне». Он должен закончить стильно. В команде, достойной его, в команде, играющей в его футбол, - цитирует слова Абреу уругвайское издание AM La990.

Месси стал игроком «ПСЖ» два года тому назад, но счастья в Париже так и не обрел.