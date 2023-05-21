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Чемпионат Испании. Ла Лига

Сынок Роналду надел форму «Барселоны» фото

21 Мая 2023 • 15:08 Комментировать

Джорджина Родригес, возлюбленная звёздного футболиста Криштиану Роналду, опубликовала в социальных сетях видео с детьми. На нём видно, что младший сын португальского форварда, Матео, надел футболку каталонской «Барселоны».

Криштиану Роналду, как известно, в своё время на протяжении девяти сезонов (2009-2018) выступал за мадридский «Реал». В настоящий момент 38-летний нападающий представляет «Аль-Наср» в Саудовской Аравии. Его действующий контракт рассчитан до средины 2025 года.

Отметим, что Криштиану и Джорджина воспитывают пятерых детей.

«Баварии» предложили подписать Роналду

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона Криштиану Роналду Аль-Наср
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