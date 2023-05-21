«Атлетико» может купить форварда «Барселоны»

Нападающий каталонской «Барселоны» Ансу Фати может продолжить карьеру в другом испанском клубе. Согласно информации журналистов Todofichajes, в трансфере 20-летнего футболиста заинтересован мадридский «Атлетико».

«Матрасники» могут подписать форварда в летнее трансферное окно. Стоимость потенциальной сделки оценивается в 35 миллионов евро.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Фати принял участие в 33 поединках, отметившись четырьмя забитыми мячами и тремя голевыми передачами. Действующее трудовое соглашение Ансу с «Барселоной» рассчитано до середины 2027 года.