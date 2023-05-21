В «Барселоне» подтвердили назначение Деку

Вице-президент каталонской «Барселоны» Рафа Юсте заявил, что экс-футболист команды Деку получит работу в клубе. Об этом в своих социальных сетях сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

По сведениям журналиста, Деку станет новым директором «сине-гранатовых». Он будет работать вместе с Матеу Алемани. Португальский функционер займет место Йорди Кройфа, который покинет «Барселону».

Напомним, что «Барселона» досрочно стала чемпионом Испании в нынешнем сезоне. Этот титул стал для «сине-гранатовых» 27-м в истории.

Деку в бытность игроком защищал цвета каталонского коллектива с 2004 по 2008 год.