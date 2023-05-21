«Реал» потерял Азара из-за травмы

Бельгийский полузащитник Эден Азар не примет участия в ближайшем поединке мадридского «Реала» в чемпионате Испании. Как сообщил журналист Мигель Диас, хавбек испытывает проблемы с правым голеностопом. По этой причине главный тренер команды Карло Анчелотти не включил игрока в заявку на матч с «Валенсией».

В нынешнем розыгрыше испанского чемпионата Азар поучаствовал в шести поединках, отметившись всего одной результативной передачей. Контракт бельгийца со «сливочными» рассчитан до середины следующего года.

Матч «Валенсия» - «Реал» состоится сегодня, 21 мая, на «Месталье». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по мск.