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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» потерял Азара из-за травмы

21 Мая 2023 • 10:21 Комментировать

Бельгийский полузащитник Эден Азар не примет участия в ближайшем поединке мадридского «Реала» в чемпионате Испании. Как сообщил журналист Мигель Диас, хавбек испытывает проблемы с правым голеностопом. По этой причине главный тренер команды Карло Анчелотти не включил игрока в заявку на матч с «Валенсией».

В нынешнем розыгрыше испанского чемпионата Азар поучаствовал в шести поединках, отметившись всего одной результативной передачей. Контракт бельгийца со «сливочными» рассчитан до середины следующего года.

Матч «Валенсия» - «Реал» состоится сегодня, 21 мая, на «Месталье». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Эден Азар
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