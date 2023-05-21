Хави обратился к президенту «Барселоны»

Главный тренер каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес обратился к болельщикам и президенту клуба Жоану Лапорте.

«Я всегда просил наших болельщиков, чтобы они были едины. Теперь настал момент поблагодарить их. Также спасибо нашему президенту Лапорте. Президент, мы не так уж их плохи. Благодарю все руководство за поддержку», - передает слова специалиста газета Marca.

В последнем матче чемпионата Испании «Барселона» на своем поле потерпела поражение от «Реал Сосьедада». В следующем туре подопечные Хави встретятся на выезде с «Вальядолидом». Игра состоится во вторник, 23 мая.