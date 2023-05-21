Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Хави обратился к президенту «Барселоны»

21 Мая 2023 • 10:04 Комментировать

Главный тренер каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес обратился к болельщикам и президенту клуба Жоану Лапорте.

«Я всегда просил наших болельщиков, чтобы они были едины. Теперь настал момент поблагодарить их. Также спасибо нашему президенту Лапорте. Президент, мы не так уж их плохи. Благодарю все руководство за поддержку», - передает слова специалиста газета Marca.

В последнем матче чемпионата Испании «Барселона» на своем поле потерпела поражение от «Реал Сосьедада». В следующем туре подопечные Хави встретятся на выезде с «Вальядолидом». Игра состоится во вторник, 23 мая.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Жоан Лапорта Хави Эрнандес
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
21.05.23 в 15:00
Райо Вальекано Райо Вальекано
Эспаньол Эспаньол
2.17 3.30 3.60
Видео
21.05.23 в 17:15
Атлетико М Атлетико М
Осасуна Осасуна
1.41 4.50 9.00
Видео
21.05.23 в 19:30
Валенсия Валенсия
Реал Мадрид Реал Мадрид
3.75 3.55 2.03
Видео
21.05.23 в 22:00
Севилья Севилья
Бетис Бетис
2.55 3.30 2.95
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 21 Мая
10:42 · Италия. Серия А
Диас намерен остаться в «Милане»
10:21 · Испания. Ла Лига
«Реал» потерял Азара из-за травмы
10:04 · Испания. Ла Лига
Хави обратился к президенту «Барселоны»
08:50 · Испания. Ла Лига
В «Барселоне» ждут решения Месси
08:15 · Англия. Премьер-лига
Гюндоган выбрал между «Манчестер Сити» и «Барселоной»
03:27 · Испания. Ла Лига
Хави Эрнандес: «Великий момент для всех нас»
03:18 · Испания. Ла Лига
Рафинья: «Трудно описать эти чувства» 1
02:55 · Испания. Ла Лига
Бускетс: «Чувствую себя счастливым»
00:10 · Испания. Ла Лига
«Барселона» проиграла дома впервые в сезоне 5
00:05 · Испания. Ла Лига
​Альба: «Проиграли очень приличной команде»
00:03 · Испания. Ла Лига
«Реал Сосьедад» победил на «Камп Ноу» впервые в 21-м веке
20 Мая
21:35 · Испания. Ла Лига
«Валенсия» - «Реал»: прогноз на матч чемпионата Испании – 21 мая 2023
21:34 · Испания. Ла Лига
«Хетафе» создал себе проблемы, не сумев одолеть вылетающий «Эльче»
21:31 · Испания. Ла Лига
«Альмерия» отдалилась от зоны вылета, разгромив «Мальорку»
21:30 · Испания. Ла Лига
«Барселона» - «Реал Сосьедад»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2
Все новости
Рекомендуем