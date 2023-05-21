В «Барселоне» ждут решения Месси

Вице-президент каталонской «Барселоны» Рафа Юсте в очередной раз высказался о потенциальном возвращении нападающего Лионеля Месси.

«Как болельщику мне хотелось бы, чтобы Лео вернулся в «Барселону». Благодарен ему за все, что он сделал для «Барселоны». Такая красивая история должна хорошо закончиться. В клубе все будут счастливы, если Месси вернется. Но все зависит только от его решения», - передает слова Юсте Mundo Deportivo.

Месси – воспитанник академии «Барселоны». Цвета первой команды каталонского гранда Лионель защищал с 2005 по 2021 год.

В данный момент аргентинец играет за «ПСЖ». Его контракт истекает в июне.