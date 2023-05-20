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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Атлетик» добыл победу в матче с «Сельтой»

20 Мая 2023 • 19:10 Комментировать
Атлетик Б
2:1
Сельта
окончен

Середняки Ла Лиги «Атлетик» и «Сельта» провели более-менее равный матч 35-го тура. На пятой минуте Иньяки Уильямс открыл счет ударом головой. Спустя тайм Йорген Ларсен ответил аналогичным образом, но достаточно быстро Алекс Беренгер вновь вернул перевес баскам - 2:1. Он же на 70-й минуте сотряс перекладину.

«Атлетик» вырвался на седьмое место, соперник - 13-й.

Протокол игры  
Атлетик Б2:1Сельта
(1:0) Уильямс Иньяки5'  
  50'Ларсен Йорген (1:1)
(2:1) Беренгер Алекс54'  
Унай СимонДе Маркос ОскарВивиан ДаниэльПаредес Айтор  34'Юри БерчичеСансет ОйянГарсия Дани  82' 82' (Саррага Ойер ( 82') Уильямс Нико  39' 59' (Эррера Андер ( 59'Весга Микель 74') Муньяин Икер 83' (Гарсия Рауль ( 83'  90') Беренгер АлексУильямс Иньяки 83' (Malcom Ares ( 83')
Запасные: Венседор УнайАгиррезабала ЖульенГурусета ГоркаБаленсиага МикельЛекуе ИньигоКапа АндерГомес Унаи
Вильяр ИванВаскес Кевин 46' (Мингеса Оскар ( 46') Айду ДжозефНуньес УнайГалан ХавиПейнадо Франсиско 24' (Де ла Торре Лука ( 24'  65') Оскар РодригесПерес КарлесВейга Габриэль 77' (Пасьенса Гонсало ( 77') Серви Франко 46' (Родригес Мигель ( 46') Ларсен Йорген 61' (Сеферович Харис ( 61')
Запасные: Мальо УгоСолари АугустоСанчес КристианСведберг ВиллиотКаррильо КокеДомингес Карлос
20 мая. Стадион "Сан-Мамес" (Бильбао).

 

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