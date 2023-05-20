«Атлетик» добыл победу в матче с «Сельтой»

Середняки Ла Лиги «Атлетик» и «Сельта» провели более-менее равный матч 35-го тура. На пятой минуте Иньяки Уильямс открыл счет ударом головой. Спустя тайм Йорген Ларсен ответил аналогичным образом, но достаточно быстро Алекс Беренгер вновь вернул перевес баскам - 2:1. Он же на 70-й минуте сотряс перекладину.
«Атлетик» вырвался на седьмое место, соперник - 13-й.
Протокол игры
|(1:0) Уильямс Иньяки5'
|50'Ларсен Йорген (1:1)
|(2:1) Беренгер Алекс54'
Унай Симон•Де Маркос Оскар•Вивиан Даниэль•Паредес Айтор• 34'Юри Берчиче•Сансет Ойян•Гарсия Дани 82'82' (Саррага Ойер (82') •Уильямс Нико 39'59' (Эррера Андер (59'•Весга Микель74') •Муньяин Икер83' (Гарсия Рауль (83') • 90'Беренгер Алекс•Уильямс Иньяки83' (Malcom Ares (83')
Вильяр Иван•Васкес Кевин46' (Мингеса Оскар (46') •Айду Джозеф•Нуньес Унай•Галан Хави•Пейнадо Франсиско24' (Де ла Торре Лука (24') • 65'Оскар Родригес•Перес Карлес•Вейга Габриэль77' (Пасьенса Гонсало (77') •Серви Франко46' (Родригес Мигель (46') •Ларсен Йорген61' (Сеферович Харис (61')
20 мая. Стадион "Сан-Мамес" (Бильбао).
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