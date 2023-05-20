«Барселона» начала сотрудничество с Philips

Руководство каталонской «Барселоны» договорилось о сотрудничестве с компанией Philips, об этом рапортуют журналисты издания Mundo Deportivo. Логотип фирмы будет изображен на рукавах футболки команды в течение ближайших нескольких сезонов.

Согласно условиям договора, «сине-гранатовые» могут заработать в общей сложности 56 миллионов евро. Эта сделка может поспособствовать клубу зарегистрировать полузащитника Гави.

«Барселона» досрочно стала чемпионом Ла Лиги в нынешнем сезоне. В ближайшем поединке каталонская команда встретится с «Реал Сосьедадом». Матч пройдет сегодня, 20 мая.