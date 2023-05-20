Назван человек, который мешает возвращению Месси в «Барселону»

Форвард сборной Аргентины и «ПСЖ» Лионель Месси по-прежнему может вернуться в каталонскую «Барселону». У 35-летнего игрока есть предложение от «сине-гранатовых», однако против трансфера выступает отец футболиста Хорхе.

Как сообщил инсайдер Херард Ромеро, Месси-старшего не устраивает вероятность высоких налогов в случае камбэка Лионеля на «Камп Ноу». Агент недоволен тем, как устроено законодательство в Испании в отношении спортсменов.

Ранее сообщалось, что у Месси есть выгодное предложение из Саудовской Аравии. Клуб «Аль-Хиляль» готов платить аргентинцу 500 миллионов евро в год.