Хави назвал лучшую команду в мире

Наставник каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес высказался о поражении мадридского «Реала» от «Манчестер Сити» в ответном матче ½ финала Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу английского клуба.

«Мне очень не нравятся слова «разорвали» и «провал». Думаю, они неконструктивны в футболе. В прошедшем матче «Ман Сити» сильно превзошел «Реал», но в Мадриде такого преимущества не было. «Сити» заслуженно вышел в финал, это сейчас лучшая команда мира», - передает слова специалиста ESPN.

В финальном поединке «Манчестер Сити» сыграет против миланского «Интера» Матч пройдет 10 июня.