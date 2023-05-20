Мостовой дал прогноз на матч «Барселона» - «Реал Сосьедад»

Экс-полузащитник сборной России, а в настоящий момент футбольный эксперт Александр Мостовой поделился ожиданиями от поединка между каталонской «Барселоной» и «Реал Сосьедадом» в чемпионате Испании.

«Не уверен, что «Барселона» тут точно добьется успеха. Команда просто доигрывает сезон. В отличие от «сине-гранатовых», подопечные Алькуасиля давно не проигрывали. Не думаю, что сейчас эта тенденция прервется», - приводит слова Мостового Vseprosport.ru.

Матч состоится на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне сегодня, 20 мая. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.