Тебас раскритиковал «Реал»

Глава испанской Ла Лиги Хавьер Тебас раскритиковал мадридский «Реал» за жалобы о малом доходе от телевизионных трансляций.

«Наши команды на ТВ получают столько же, сколько и представители АПЛ. Но в «Реале» постоянно недовольны. Их претензии ложные – они зарабатывают, как и другие клубы. Именно поэтому «Реал» и «Барселона» - первые в рейтинге клубов с самым большим доходом в мире. Не понимаю, чего им не хватает», - передает слова Тебаса AS.

Напомним, что на этой неделе «Реал» вылетел из Лиги чемпионов, проиграв с треском «Манчестер Сити» со счетом 0:4. В Ла Лиге мадридцы борются за второе место.