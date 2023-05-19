«Кадис» был сильнее «Вальядолида» в битве за выживание

35-й тур Ла Лиги открывали аутсайдеры «Кадис» и «Вальядолид». Противостояние получилось очень упорным, цена каждой ошибки была высокой. Рубен Алькарас подвел хозяев, не реализовав пенальти, но все же после перерыва «Кадис» добился своего. Тео Бонгонда с игры и с 11-метрового оформил дубль и принес три очка хозяевам.
«Вальядолид» после пятого поражения подряд всего в очке над зоной вылета, соперник - в четырех.
Протокол игры
|(1:0) Бонгонда Тео69'
|(2:0) Бонгонда Тео76'
Ледесма Херемиас•Карселен Исаак•Эрнандес Луис•Мере Хорхе79' (Мари Хосе (79') •Эспино Альфонсо•Бонгонда Тео 77'88' (Арзамендия Сантьяго (88') •Эскаланте Гонсало•Алькарас Рубен66' (Сан Эметерио Феде (66') • 86'Собрино Рубен•Рамос Кристофер46' (Лосано Энтони (46') • 73'Гвардиола Серхи79' (Мбайе Мамаду (79')
Масип Хорди•Хоакин Фернандес•Санчес Хавьер• 75'Эль-Ямик Джавад 33'77' (Мачис Дарвин (77') •Роза Лукас 47'72' (Кенеди Роберт (72') •Перес Кике46' (Агуадо Альваро (46') •Онгла Мартин• 80'Мончу Рамон•Эскудеро Серхио46' (Олаза Лукас (46') •Леон Серхио65' (Плата Гонсало (65') •Ларин Кайл
Запасные: Роке Меса• 67'Плано Оскар•Санчес Иван•Ivan Cedric•Фреснеда Иван•Асенхо Серхио•Торрес Давид
19 мая. Стадион "Нуэво Мирандилья".
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