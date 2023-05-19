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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Кадис» был сильнее «Вальядолида» в битве за выживание

19 Мая 2023 • 23:56 Комментировать
Кадис
2:0
Вальядолид
окончен

35-й тур Ла Лиги открывали аутсайдеры «Кадис» и «Вальядолид». Противостояние получилось очень упорным, цена каждой ошибки была высокой. Рубен Алькарас подвел хозяев, не реализовав пенальти, но все же после перерыва «Кадис» добился своего. Тео Бонгонда с игры и с 11-метрового оформил дубль и принес три очка хозяевам.

«Вальядолид» после пятого поражения подряд всего в очке над зоной вылета, соперник - в четырех.

Протокол игры  
Кадис2:0Вальядолид
(1:0) Бонгонда Тео69'  
(2:0) Бонгонда Тео76'  
Ледесма ХеремиасКарселен ИсаакЭрнандес ЛуисМере Хорхе 79' (Мари Хосе ( 79') Эспино АльфонсоБонгонда Тео  77' 88' (Арзамендия Сантьяго ( 88') Эскаланте ГонсалоАлькарас Рубен 66' (Сан Эметерио Феде ( 66'  86') Собрино РубенРамос Кристофер 46' (Лосано Энтони ( 46'  73') Гвардиола Серхи 79' (Мбайе Мамаду ( 79')
Запасные: Диарра ЮбаНегредо АльвароДе ла Роса Хосе АнтониоХиль ДавидАзнар ВикторПарра Рауль
Масип ХордиХоакин ФернандесСанчес Хавьер  75'Эль-Ямик Джавад  33' 77' (Мачис Дарвин ( 77') Роза Лукас  47' 72' (Кенеди Роберт ( 72') Перес Кике 46' (Агуадо Альваро ( 46') Онгла Мартин  80'Мончу РамонЭскудеро Серхио 46' (Олаза Лукас ( 46') Леон Серхио 65' (Плата Гонсало ( 65') Ларин Кайл
Запасные: Роке Меса  67'Плано ОскарСанчес ИванIvan CedricФреснеда ИванАсенхо СерхиоТоррес Давид
19 мая. Стадион "Нуэво Мирандилья".

 

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Вальядолид Кадис
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