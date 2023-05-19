«Кадис» был сильнее «Вальядолида» в битве за выживание

35-й тур Ла Лиги открывали аутсайдеры «Кадис» и «Вальядолид». Противостояние получилось очень упорным, цена каждой ошибки была высокой. Рубен Алькарас подвел хозяев, не реализовав пенальти, но все же после перерыва «Кадис» добился своего. Тео Бонгонда с игры и с 11-метрового оформил дубль и принес три очка хозяевам.

«Вальядолид» после пятого поражения подряд всего в очке над зоной вылета, соперник - в четырех.