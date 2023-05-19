Президент «Реала» встретился с Анчелотти после провала в Лиге чемпионов – озвучены итоги встречи

В пятницу утром президент «Реала» Флорентино Перес провёл встречу с главным тренером команды Карло Анчелотти. Встреча прошла через день после болезненного поражения команды от «Манчестер Сити» в ответном полуфинале Лиги чемпионов – 0:4.

Как сообщает Marca, Перес и Анчелотти спокойно проанализировали случившееся. Президент остаётся твёрдым в своём доверии к итальянскому тренеру на следующий сезон. В ходе встречи Флорентино и Карло обсудили летние планы по усилению состава. «Сливочные» не будут активничать на рынке, но хотят точечно усилиться - подписать Джуда Беллингема в среднюю линию и сменщика для Карима Бензема.

Отмечается, что «Реал» хочет, чтобы в следующем сезоне молодые футболисты добились прогресса.

Известна судьба Анчелотти после провала «Реала» в Лиге чемпионов