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Чемпионат Испании. Ла Лига

Президент «Реала» встретился с Анчелотти после провала в Лиге чемпионов – озвучены итоги встречи

19 Мая 2023 • 19:41 Комментировать

В пятницу утром президент «Реала» Флорентино Перес провёл встречу с главным тренером команды Карло Анчелотти. Встреча прошла через день после болезненного поражения команды от «Манчестер Сити» в ответном полуфинале Лиги чемпионов – 0:4.

Как сообщает Marca, Перес и Анчелотти спокойно проанализировали случившееся. Президент остаётся твёрдым в своём доверии к итальянскому тренеру на следующий сезон. В ходе встречи Флорентино и Карло обсудили летние планы по усилению состава. «Сливочные» не будут активничать на рынке, но хотят точечно усилиться - подписать Джуда Беллингема в среднюю линию и сменщика для Карима Бензема.

Отмечается, что «Реал» хочет, чтобы в следующем сезоне молодые футболисты добились прогресса.  

Известна судьба Анчелотти после провала «Реала» в Лиге чемпионов

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Флорентино Перес
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