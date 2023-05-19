«Реал» не меняет планы после 0:4 в Лиге чемпионов

В ближайшие несколько дней в «Реале» состоится встреча, в рамках которой клуб продолжит планирование на следующий сезон. Поражение со счётом 0:4 от «Манчестер Сити» и последовавший за ним вылет из Лиги чемпионов никак не повлияет на планы «сливочных» по футболистам и тренеру. Об этом в социальных сетях пишет журналист Мельчор Руис.

Отмечается, что ближайшим летом «Реал» собирается подписать троих или четверых новых игроков, в том числе нападающего.

В настоящий момент главным тренером «Реала» является Карло Анчелотти. Его контракт рассчитан до конца июня 2024 года.

Известна судьба Анчелотти после провала «Реала» в Лиге чемпионов