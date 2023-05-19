Хави прокомментировал ситуацию с Алемани

«Барселона» недавно объявляла об уходе Матеу Алемани с должности спортивного директора. Ожидалось, что специалист перейдёт на аналогичный пост в «Астон Виллу», но сделка сорвалась. Как следствие, Алемани остаётся в каталонском клубе.

В ходе пресс-конференции комментарий по поводу Матеу Алемани дал главный тренер «Барселоны» Хави.

«Он был предельно ясен – он сказал нам, что хочет быть здесь, в «Барселоне». Сказал, что клуб великолепен, и что он хочет вернуться», - сказал Хави журналистам.

Напомним, что на прошлой неделе «Барселона» оформила титул чемпиона Испании. «Сине-гранатовые» стали чемпионами впервые с 2019 года.

Стало известно, когда Алемани передумал переходить из «Барселоны» в «Астон Виллу»