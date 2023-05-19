«Атлетико» запросит за Морату серьёзную сумму

Слухи снова связывают Альваро Морату с клубами из Италии – с «Миланом» и «Ювентусом». Впрочем, заполучить опытного форварда представителям Серии А будет не так просто, как можно было бы подумать. Как сообщает на своих страницах издание AS, «матрасники» будут требовать за 30-летнего игрока в районе 35 миллионов евро.

Отмечается, что такой ценник «Атлетико» вешал на Морату и в прошлом года. «Ювентус» тогда не смог удовлетворить высокие запросы мадридцев.

Действующий контракт Альваро Мораты с «Атлетико» рассчитан до средины 2024 года. В нынешнем сезоне нападающий забил 15 голов в 43 матчах.