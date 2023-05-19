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Чемпионат Испании. Ла Лига

Хави сообщил «Барселоне» решение по Рафинье

19 Мая 2023 • 13:14 Комментировать

В скором времени определится будущее бразильского вингера Рафиньи Диаса в каталонской «Барселоне». Несмотря на желание руководства отпустить игрока, главный тренер команды Хави Эрнандес выступил против продажи южноамериканца. Об этом рапортуют журналисты AS.

Специалист уведомил о своем решении во время недавней встречи с руководством «сине-гранатовых».

26-летний полузащитник пополнил ряды «Барселоны» летом прошлого года. Его контракт с «сине-гранатовыми» рассчитан до середины 2027 года.

В текущем сезоне Ла Лиги Рафинья провел 32 поединка, в которых отметился семью голами и семью результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес Рафинья Диас
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