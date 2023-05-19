«Реал» готовит громкую трансферную кампанию

Мадридский «Реал» собирается провести активную трансферную кампанию грядущим летом. Согласно данным AS, в первую очередь «сливочные» хотят подписать нового центрфорварда, который заменит на острие атаки француза Карима Бензема.

Кроме того, мадридцы намерены купить опытного голкипера, который стал бы сменщиком Тибо Куртуа. Также в трансферных планах «Реала» фигурируют два фланговых защитника и два игрока в середину поля. Среди потенциальных новичков называются Альфонсо Дэвис, Джуд Беллингем, Рис Джеймс, Душан Влахович, Виктор Осимхен и Рандаль Коло-Муани.

На этой неделе «Реал» вылетел из Лиги чемпионов, проиграв в ответном матче «Манчестер Сити» со счетом 0:4. В Ла Лиге «сливочные» занимают второе место.