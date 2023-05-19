«Барселона» и «Атлетико» могут обменяться игроками

Защитник каталонской «Барселоны» Жорди Альба может покинуть каталонскую «Барселону» по завершении нынешнего сезона и продолжить карьеру в другом итальянском клубе. Интерес к нему проявляет мадридский «Атлетико», рапортует Mundo Deportivo.

По сведениям источника, «сине-гранатовые» готовы отпустить 34-летнего латераля в обмен на одного из игроков «матрасников». Каталонскому гранду интересен бельгийский вингер Янник Карраско.

В текущем сезоне Альба забил два гола и сделал три ассиста в 22 матчах Ла Лиги. В свою очередь Карраско провел 32 поединка, записав на свой счет пять забитых мячей и три результативных паса.