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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» и «Атлетико» могут обменяться игроками

19 Мая 2023 • 11:44 Комментировать

Защитник каталонской «Барселоны» Жорди Альба может покинуть каталонскую «Барселону» по завершении нынешнего сезона и продолжить карьеру в другом итальянском клубе. Интерес к нему проявляет мадридский «Атлетико», рапортует Mundo Deportivo.

По сведениям источника, «сине-гранатовые» готовы отпустить 34-летнего латераля в обмен на одного из игроков «матрасников». Каталонскому гранду интересен бельгийский вингер Янник Карраско.

В текущем сезоне Альба забил два гола и сделал три ассиста в 22 матчах Ла Лиги. В свою очередь Карраско провел 32 поединка, записав на свой счет пять забитых мячей и три результативных паса.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Барселона Жорди Альба Янник Карраско трансферы футбола - лето 2023
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