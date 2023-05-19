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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» может подписать 6 новых игроков летом

19 Мая 2023 • 11:08 Комментировать

Стали известны планы главного тренера каталонской «Барселоны» Хави Эрнандеса на грядущее трансферное окно. Как информируют журналисты Mundo Deportivo, специалист хочет, чтобы руководство подписало до шести новичков, при этом имена потенциальных новичков пока не разглашаются.

Источник отмечает, что «сине-гранатовые» ждут одобрения Ла Лиги, чтобы приступить к работе над трансферами. При этом «Барселона» расстанется с рядом своих игроков, дабы освободить места под новобранцев.

За четыре тура до завершения сезона каталонцы досрочно стали чемпионами Испании. В ближайшем матче команда Хави сыграет против «Реал Сосьедада».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес трансферы футбола - лето 2023
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