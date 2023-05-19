«Барселона» может подписать 6 новых игроков летом

Стали известны планы главного тренера каталонской «Барселоны» Хави Эрнандеса на грядущее трансферное окно. Как информируют журналисты Mundo Deportivo, специалист хочет, чтобы руководство подписало до шести новичков, при этом имена потенциальных новичков пока не разглашаются.

Источник отмечает, что «сине-гранатовые» ждут одобрения Ла Лиги, чтобы приступить к работе над трансферами. При этом «Барселона» расстанется с рядом своих игроков, дабы освободить места под новобранцев.

За четыре тура до завершения сезона каталонцы досрочно стали чемпионами Испании. В ближайшем матче команда Хави сыграет против «Реал Сосьедада».